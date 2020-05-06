中華職棒大聯盟昨（5）日疫情因應小組召開第六次防疫會議，吳志揚會長在會後宣布，8日起將開放球迷進場，並積極向中央及地方政府機關爭取開放1,000名球迷入場觀賽。而聯盟特別邀請蔡英文總統在這特別時刻到球場見證防疫成果，不過蔡英文婉拒聯盟好意，並將榮耀歸功防疫人員，表示會用其他方式為中職加油。

中央流行疫情指揮中心在今（6）日記者會宣布同意中華職棒開放1,000名球迷進場。自4月11日開打至今即將屆滿一個月，在政府及全民團結合作下，台灣疫情趨緩，中職將正式開放球迷進場，宣告「歡迎球迷重回球場！WELCOME BACK FANS!」。

為了迎接這個屬於全民及棒球迷重要的一天，中華職棒大聯盟特別邀請蔡英文總統親臨球場，共同見證政府以及中華職棒防疫的成果。不過總統府回應婉謝聯盟的好意，認為中職能夠從全世界第一個閉門開打，到能夠開放觀眾入場，這些都是防疫人員的努力，也感謝聯盟和球團的合作。

總統府表示：「這個成果應該把開球的榮耀歸功於防疫工作相關的醫護人員、防疫物資的國家隊等」。當天總統雖無法到場，但仍會用其他方式為中華職棒加油。

經過這段時間的共同努力，球迷終於有機會重新進場觀賞中華職棒比賽，為喜愛的球員及球隊加油打氣。不過聯盟以及各球團仍將持續維持高規格防疫政策，遵循中央流行疫情指揮中心現行活動指引，並由各球隊規劃實名制，掌握進場觀眾相關資訊，讓台灣的防疫成效繼續在國際間得到肯定，並讓棒球逐漸回歸國人生活。

(中時 )