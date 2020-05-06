衛福部新增的「急難紓困實施方案」今（6日）起開放申請，因中央法令與公文的標準認定困難、一日數變，鄉鎮市公所感到無法適從，雲林縣長張麗善（中）宣布縣內受理三大原則：備齊證件無則切結、從寬從速、速審速發。（周麗蘭攝）

衛福部新增的「急難紓困實施方案」6日起開放申請，因中央法令與公文的標準認定困難、一日數變，鄉鎮市公所感到無「法」適從，雲林縣長張麗善6日宣布縣內受理三大原則：備齊證件無則切結、從寬從速、速審速發，她也緊急呼籲中央體體恤民情，在排富原則下，全面發放現金1萬元。

張麗善表示，站在照顧弱勢鄉親的立場，她主張從寬認定，難以認定的案件，民眾若切結自負法律責任，公務人員就受理，並簡化作業、迅速撥款，基層公務人員好作業，弱勢民眾也及時獲得紓困補助。

張麗善說，這次新官肺炎衝擊很大，社會經濟循環中斷，基層民眾都受到波及，紓困應該要擴及全面，希望中央體恤民情，思考在排富的前提下，進行全面現金發放，以1萬元為標準。

她認為，放寬條件的急難紓困實施方案公布後，局部性發放紓困金，民間怨聲載道，如果等到民怨真的產生之後政府才提出的話，恐緩不濟急。

至於全台估計有30萬名農民的資格難以認定，張麗善表示，已責成農業處設法幫忙雲林縣內真正從事農務，但未具農保或農業職業災害保險資格的農民。

(中時 )