今（6）日，《軒轅劍柒》公開了遊戲內環境演示影片，展示了採用全新引擎後遊戲內環境的全面進化。

《軒轅劍柒》首部場景演示實機影片(影片來源/youtube/SOFTSTAR大宇資訊)

●晝夜更替 光影進化

玩家可以在《軒轅劍柒》中，體驗到時間流逝，光影效果的變化(圖/大宇資訊 提供)

玩家可以在《軒轅劍柒》中體驗到晝夜的更替，如同影片中所展示，無論是高聳山峰下瀑布與河流的自然景觀，還是村莊內村民們一片祥和、辛勤耕作的人文景致，我們都可以看到隨著時間流逝,遊戲內光影效果的變化。這看似平靜的一切背後，湧動著怎樣的暗流？

●神秘場景 引人猜測

在《軒轅劍肆》的故事中，意外獲得天書的留侯姬良可以藉由使用天書之力來到天書世界，而後來天書世界成為了「避秦時之亂」的桃花源。影片中出現的桃花盛開的神秘場景究竟和傳說中的桃花源有何關聯？

●機關再現 重塑經典

墨家機關術也在《軒轅劍柒》遊戲中亮相(圖/大宇資訊 提供)

墨家機關術是《軒轅劍》系列中具有代表性的特色元素。此前公佈的首部預告片已經向大家透露了墨家和機關術的存在，而在此次的宣傳影片中，本作的機關終於揭開其神秘的面紗。曾在前代作品《軒轅劍外傳楓之舞》《軒轅劍肆》中出現的魯班遺跡（《楓之舞》中為魯班船屋）也將以全新3D化的方式展現在各位玩家面前。

●關於《軒轅劍柒》

《軒轅劍柒》是由軒轅劍之父蔡明宏領銜，大宇資訊旗下DOMO工作室製作的經典單機RPG《軒轅劍》系列的第十三款正統單機作品，預計2020年內推出。玩家將親迎歷史浪潮，在亂世中踏上斬妖除魔、追尋真相之路。本作將在2020年內發行，登陸Steam、PS4等平臺。

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