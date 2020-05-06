由台北市政府文化局、台北市電影委員會共同主辦，第十二屆「拍台北」電影劇本徵選活動，即日起至6月30日向全球公開徵件！為激勵更多優秀創作者踴躍投件，今年首獎獎金自30萬提升至40萬，並以「台北人的愛情」為徵件主題，邀請編劇們創作出屬於當代觀點的愛情故事。

12歲的拍台北，經歷過豐沛多元的故事淬鍊，從「順著景點一路拍」至「拍台北電影劇本徵選」，每一個故事，都是關於台北深刻的記憶。台北市電影委員會自創立以來，一路致力於培養台灣電影長片之編劇人才，長年不間斷鼓勵優秀的創作者以台北為主題書寫，而城市，作為許多經典愛情作品裡最不可或缺的要素，在我們的生活當中，有數不盡的故事，不斷被寫入電影當中。如獲首屆「拍台北」首獎由侯季然導演的《南方小羊牧場》（2012）、第六屆「拍台北」銀獎的編劇馮勃棣所創作的《雨生台北》(2017年由謝駿毅導演改編執導《帶我去月球》)，正是以台北為主題的愛情經典作品。

「拍台北」電影劇本徵選活動，歷年吸引多國創作者參賽，亦不乏來自專業編劇與新銳導演的創作，獲獎作品更有機會透過台北市電影委員會的媒合投資推薦、與影視業界商議合作、洽談版權。近年影視化的獲獎作品亦包含：張榮吉導演的《共犯》（2014）、第七屆銀獎得主張耀升所編劇的《藍色項圈》（2018）、今年度改編成電視電影於公視人生劇展首播的《小春與豬排》（2020）、現正拍攝中的《搜查瑠公圳》，以及於國內外得獎不斷之電視電影《再見女兒》等。

徵件時間於即日起至6月30日止，只要以繁體中文創作台北故事，且未曾以任何形式公開發表，即有機會贏得首獎「金劇本獎」（獎金新台幣 40 萬元）、二獎「銀劇本獎」（獎金新台幣 15 萬元），以及三獎「銅劇本獎」（獎金新台幣 5 萬元）。即將邁入下一個嶄新十年的交會點上，期待創作者們以不受限的思維，突破類型框架，透過長片故事創造多元的情感關係。

(中時 )