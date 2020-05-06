台中市議員張廖乃綸6日在台中市議會專案報告中指出，行政院長蘇貞昌在詳細辦法還沒有出爐前，搶先宣布新一波紓困方案，鎖定有工作、未加保的民眾排富發放一萬元紓困金，地方亂象頻傳；中央執政無能，紓困辦法不清不處，害基層公務員疲於應付忙翻天，竟然還有民進黨議員要地方承擔責任，根本搞錯對象，實在誇張。

張廖乃綸指出，蘇貞昌想超前宣布，結果超級漏氣。中央政府無能、累死公務員、害慘民眾，中央紓困方案綁手綁腳，申請辦法和表格也都還沒有確定、也還沒有送到地方就搶先宣布，導致很多民眾到區公所排隊申領，來回跑很多趟，最後才發現資格不符。

中央執政無能，紓困辦法不清不處，害基層公務員疲於應付忙翻天，竟然還有民進黨議員要地方承擔責任，根本搞錯對象，實在誇張。

張廖乃綸詢問中央到底什麼時候能確定紓困辦法及條件？社會局長彭懷真表示，行政院5日下午有草案，後來又加了切結書，市政府6日下午會舉行說明會，但市府也只能先根據中央已經公布的訊息來說明，部分辦法中央也還不明確。

民政局長吳世瑋強調，中央紓困的辦法很多都還不清楚，地方也無法確定時候可以進入實質辦理階段。

(中時 )