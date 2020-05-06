奇力新集團（2456）2020年4月公告營收為新台幣15.73億元，較上月之公告數字成長12.23％，較去年同期成長19.85％，寫2018年10月以來新高紀錄。

奇力新分析，電感產品營收方面，受惠於宅經濟辦公及遠距教學需求，進而帶動筆電、PC、伺服器與網通客戶族群需求持續成長，大小尺寸Molding產品出貨創下新紀錄，奇力新營收來到近18個月新高，美磊營收更達歷史高點。

電阻產品營收方面，市場需求動能持續，加上厚膜電阻調漲效應發酵，旺詮營收也創下一年半以來新高，隨著馬來西亞廠全面復工，拉升產能稼動以滿足客戶需求，後續出貨力道會再提升。磁性材料產品營收方面，飛磁受歐美疫情與車用市場低靡影響，出貨動能稍減。

展望5月需求，宅經濟辦公及遠距教學需求仍然持續，且隨著疫情逐步趨緩各國政府積極推動經濟，再加上大中華區加速5G基地台佈建，市場需求動能依然不弱。

(工商 )