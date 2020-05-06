國光生技（4142）宣布研發COVID-19新冠肺炎疫苗的動物試驗確認有效性，證實血清抗體經高度稀釋後仍足以讓新冠病毒失去感染力。董事長詹啟賢表示，國光已被列為COVID-19專案諮詢輔導案件，現已與藥品審評中心(CDE)、衛福部食藥署(TFDA)討論以緊急使用授權(EUA)方式及早進入人體試驗。5月到10月完成毒理試驗，目標今年第三季獲准開始第一期人體臨床試驗，明年完成二/三期臨創試驗，以期讓台灣民眾冬天能打到疫苗。

國光生經四個月後成功生產出候選疫苗，並在台大病毒實驗室張淑媛教授進行疫苗抗體中和試驗，結果在注射新冠疫苗的小鼠血清中，發現小鼠抗體反應優異，可引發高力價中和抗體、有效抑制病毒，是台灣新冠疫苗邁向人體試驗的重要里程碑。

詹啟賢指出，小鼠血清試驗是把疫苗稀釋，病毒放到裡面，確認長或不長，在試驗中，已稀釋到1280倍，病毒都長不出來，即是到了一萬倍，病毒也長不出來，代表疫苗就是有效。過去疫苗生產都是動物試驗全數完成後才能人體試驗，但在疫情肆虐下，各國都放寬限制，公司已和政府溝通也被納入計劃，希望明年冬天有需要的人可打到疫苗，未來疫苗將台灣人民優先使用，有多出來的可援外。

國光生技強調，流感疫苗與新冠疫苗是以不同技術在不同工廠產線生產，國光在本身細胞生產工廠及簽約合作夥伴擁有的生產設備及能量，應可提供足夠的產能滿足國內需求。在全程製造的技術上，擁有完整的智慧財產權，不會受第三者或他國的牽制。

國光生去年取得公費流感招標逾7成、共410萬劑訂單量。今年有三家廠商分食，國光生技已完成流感疫苗投標，得標佔60％，近370萬劑產量，目前已生產約2個月需求量。海外市場方面，今年中國客戶增加自費流感疫苗訂單，將比去年多逾20萬劑；且將進軍泰國市場。

(工商 )