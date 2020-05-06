華固建設4月營收衝高 「國票金控大樓」貢獻大 15:412020/05/06 工商 蔡惠芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 華固建設眾所矚目的國票金控大樓，最近全新落成，並正式開始交屋入帳。（圖／華固建設提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華固建設（2548）今（6）日公布4月營收，單月衝高22.05倍，至26.23億元；累計前4月營收，已達36.43億元，年增率達238％。 華固表示，主要是台北市大直最新完工的商辦大樓「國票金控大樓」，自4月底開始交屋貢獻所帶動。 (工商 ) #華固 #全新 #華固建設 #月營收 #國票金控 也許您會感興趣 推薦閱讀 《半導體》ADR連2跌 台積電摔落300元關 09:432020/05/04 財經 《業績-半導體》瑞耘4月營收創新高 半導體零耗件明朗 15:062020/05/05 財經 大立光四月營收罕見雙降格局 16:002020/05/05 財經 宏捷科4月營收2.77億 創近50個月新高 16:012020/05/05 財經 《業績-文創》華研4月營收年減16.39％ 累積歌曲IP抗疫情 16:492020/05/05 財經 氣立4月營收回升至1.59億元 創近21個月新高 17:062020/05/05 財經 禾伸堂4月營收寫五個月新高 17:312020/05/05 財經 瑞穎第一季營收及獲利均創新高 EPS達2.52元 18:202020/05/05 財經 GIS-KY 4月營收重回百億元大關 18:522020/05/05 財經 華固建設Q1自結EPS：0.56元 14:402020/05/06 財經 財經熱門新聞 押這種股票死最慘！99％散戶敗在… - 財經 恐怖！負油價坑死散戶…竟有人3分鐘削600億 - 財經 新iPhone SE全球熱賣！庫克曝2種人在買 - 財經 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 萬點還能「存股」？不敗教主3字忠告救一票散戶 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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