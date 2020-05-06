華固建設（2548）今（6）日公布4月營收，單月衝高22.05倍，至26.23億元；累計前4月營收，已達36.43億元，年增率達238％。

華固表示，主要是台北市大直最新完工的商辦大樓「國票金控大樓」，自4月底開始交屋貢獻所帶動。

(工商 )