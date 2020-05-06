醫師分享戴口罩重要性，指出如果70億人都戴口罩，疫情就結束了，但要做卻比登天還難。（圖／翻攝自沈政男醫師臉書）

台灣新冠肺炎疫情趨緩，精神科醫師沈政男在臉書發文指出，戴口罩是防疫成功關鍵「如果70億人，每人發14片口罩，疫情就結束了」，但要讓這麼多人同時做這動作，簡直比登天還難。

沈政男在臉書PO文表示，「我有沒有說過台灣防疫成功最重要因素是大家戴口罩？」好幾波的社區感染，眼看將衝破防線，最後都成功被阻擋，連最擁擠密閉的艦隊，都沒有廣泛傳播。

沈政男分享英國皇家學會DELVE（病毒大流行資料評估與學習）小組的資訊，感染新冠病毒有40到80%會是無症狀，且在潛伏期、初期時感染力最強，其中飛沫是病毒傳播的主要途徑，若雙方都能戴口罩可降低95%的病毒傳播。

沈政男表示，無症狀可達80%，台灣其實放掉許多無症狀者，但因全民戴口罩，因此雖然檢測病毒不夠多，但至今都沒出事，都是靠口罩大神的護佑。

沈政男也說，「六成人打疫苗，跟六成人戴口罩，功效是類似。」如果70億人，每人發14片口罩，疫情就結束了。但要讓這麼多人同時做這動作，簡直比登天還難，而病毒勝過人的地方，就在這裡。疫苗沒出來那就戴上口罩，跟它拼到底。

(中時電子報)