櫃檯買賣中心將於5月12日舉辦「興櫃公司業績說明會」，邀請湧盛(2249)及松果購物(6740)參與。

櫃買中心表示，此次說明會邀請2家極具特色之興櫃公司，分別為從事汽車空調壓縮機及熱交換器研發、製造及銷售之湧盛電機(股)公司，以及從事線上購物平台之松果購物(股)公司，其中湧盛公司主係經營汽車空調壓縮機之售後服務市場(After Market)，並以自有品牌「SIGMA JP」深耕海外市場，主要外銷地區為歐洲及美洲，占整體營收比重八成以上。該公司為壓縮機產業中少數能同時提供原廠件、副廠件及自製件廠商，產品適用於各大汽車品牌之車系。該公司107年度及108年度營業收入分別約為15.73億元及21.33億元，每股盈餘分別為2.51元及6.01元，108年度營收及獲利呈現大幅成長。

松果購物公司主要從事電子商務網路購物之交易平台業務，主要營運模式為B2B2C，除透過系統自動化取代重覆性高的人工作業外，並運用AI技術優化平台的客製化服務，以提升平台營運效率及消費者忠誠度，該公司107年及108年營業收入分別約為1.51億元及2.82億元，稅後盈餘分別為512萬6000元及1092萬8000元，每股盈餘分別為1.01元及0.72元，108年度營收及獲利呈現穩定成長趨勢，該公司在規模持續擴大、多元促銷活動及網路購物比率持續上升之帶動下，109年第1季營業收入達1.05億元，較去年同期大幅成長96.62%，單季每股盈餘達1.06元。

(時報資訊)