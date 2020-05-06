工業電腦大廠研華（2395）今（6）日應邀舉辦電話法說，展望第二季營運，在當前營運概況及新台幣兌美元平均匯率落於30元的假設下，公司預期第二季營收估落於4.5～4.7億美元，毛利率估落於37～39％，營益率估落於16.5～18.5％。

研華表示，在遞延訂單出貨帶動下，第二季合併營收可望季增約20～25％，毛利率估與首季相當，營收規模回升、干擾因素排除可望帶動營益率較首季14.67％提升。不過，下半年狀況仍不明，預期在較好狀況下，全年營收仍可個位數成長，較差時可能出現個位數衰退。

針對目前全球各地營運及物流狀況，研華表示，台灣、中國大陸及韓國辦公室維持正常運作，其他地區則維持在家工作，大多數區域物流狀況維持正常，僅印度目前仍未恢復。集團有2位巴西員工、1名英國員工確診新冠肺炎，其中1位已完全康復、另2位亦持續康復。

各地區產線狀況方面，研華指出，目前大中華區、美國、歐洲及日本產線均正常運作，其中台灣林口廠額外增產20％，位於加州及伊利諾州2地的美國地區產能僅約75～85％，位於荷蘭、波蘭、德國3地的歐洲地區產能則約介於95～110％間。

研華指出，中國大陸隨著防疫逐步解封、經濟活動逐漸恢復，整體物流運輸已恢復正常，將成為復甦動能最強的地區。至於美國地區狀況亦優於預期，可望較首季持續成長，但歐洲需求則持續疲弱。

就事業群而言，研華指出，第二季以嵌入式運算核心事業群（EIoT）及工業物聯網事業群（IIoT）成長動能較強，美國貢獻較多的物聯雲事業群（CIoT）亦可望受惠，至於智能服務事業群（SIoT）因歐洲貢獻較高，表現預期相對較弱。

針對事業群遭遇的機廂、電源供應器、電線及連接器等零組件缺貨問題，研華預期狀況將在5月中後趨緩。考慮疫情衝擊，研華對全年營運展望轉趨審慎，預期在較好狀況下，全年營收可實現個位數成長，在較差狀況下則可能出現個位數衰退。

(時報資訊)