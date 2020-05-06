高空環表演者鄧瑋婷的唯美演出，令全場驚豔。(全民大劇團提供)

由全民大劇團主辦的舞台劇潛力新星徵選會，召集來自8個劇團的劇場人擔任評審，希望挖掘擁有表演夢的年輕人，希望他們不因疫情而使夢想消逝。(全民大劇團提供)

疫情來勢洶洶，但劇場人並未因此停擺，全民大劇團集結共8個表演藝術團隊，聯合舉辦舞台劇潛力新星甄選會。全民大劇團團長謝念祖表示，劇場因應疫情，幾乎暫停所有工作，對表演藝術團隊而言很辛苦，但更辛苦的其實是年輕表演者，希望能在疫情期間，讓年輕人擁有屬於自己的舞台，成為支撐夢想的動力。

謝念祖表示，其實劇團能給的有限，但至少能給年輕表演者一個夢想，「我回想自己當年第一次站在國家劇院的舞台上，心裡面真的非常非常感動。我認為，學戲劇的一定要站到上面來，就算我在劇場遇到困難，也能回想起來那份感動。」

舞台劇潛力新星甄選會計畫自4月底起跑，歷經近800人的海選，共選出39位選手，今日進行決選，由來自果陀劇場、綠光劇團、台南人劇團等8個劇團的團長或藝術總監擔任評審，國家戲劇院也大力支持，無償借出場地供決選使用，鼓勵新秀。

舞台上的表演者來自各個領域，有抱著歌唱夢的韓國學生、希望推廣特技表演的高空環表演者、挑戰自我的歌手以及保加利亞芭蕾舞者，他們除了準備表演節目，也不時應評審要求，一一將原有技能轉譯為戲劇表演。

自2015年赴美念書後便於外地工作、曾於外百老匯音樂劇演出的年輕演員費弈瑄表示，從未在國內有正式演出經驗，此回能在國家戲劇院登台讓她感到非常幸福。而以高空環特技驚艷全場的表演者鄧瑋婷則說，馬戲其實非常靠近生活圈，但無奈因場地限制，許多台灣人難以接觸，希望讓更多人看見特技與雜耍技藝。

綠光劇團團長羅北安表示，舞台劇潛力新星徵選會讓表演者被業界認識，應持續舉行，「不應只為疫情而辦，它能讓我們看到更多沒被看見的、或是想與舞台結緣的年輕演員，更能加入大型、中型、小型的各個劇團參與，甚至跨界都可以，這也是不同劇團間非常好的交流機會。」

謝念祖表示，希望透過舞台劇潛力新星甄選會，讓年輕人有屬於自己的舞台，也希望站上國家舞台的感動，能幫助年輕表演者支撐過宛若表藝界「中場休息」的疫情期間，「在中場休息之後，期待我們可以打一個更漂亮的下半場。」

(中時 )