【#LIVE】直擊！韓國瑜出席「急難紓困實施說明記者會」

中央加碼紓困，卻因為配套不彰、政策沒有確實傳達，造成民眾、基層人員亂成一團，讓人直呼擾民；而今日韓國瑜出席急難紓困實施說明記者會，要在第一線為民眾解釋高雄紓困方案。

(中時電子報)