直播》中央1萬之亂 韓國瑜說明高市紓困 16:062020/05/06 中時電子報 鄭年凱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市長韓國瑜。(中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【#LIVE】直擊！韓國瑜出席「急難紓困實施說明記者會」 中央加碼紓困，卻因為配套不彰、政策沒有確實傳達，造成民眾、基層人員亂成一團，讓人直呼擾民；而今日韓國瑜出席急難紓困實施說明記者會，要在第一線為民眾解釋高雄紓困方案。 紓困政策擾民 網怒點名他！ 影》亂糟糟！民眾搶領萬元紓困金 塞爆三重區公所 (中時電子報) #韓國瑜 #急難紓困 #實施 #說明 #記者會 也許您會感興趣 推薦閱讀 中小企業好辛苦 無薪假家數創史上新高 04:102020/05/02 財經要聞 罷韓投票倒數 她算出結局太令人吃驚 18:522020/05/02 政治 韓國瑜爆粗口？語音辨識打臉罷韓 19:272020/05/02 政治 高雄議長曝韓國瑜政績 網不捨：市長被惡魔霸凌！ 08:052020/05/03 政治 韓國瑜贏得高雄市長選舉有多轟動？網吐實情 08:072020/05/03 政治 高雄民宅大火釀5死…韓國瑜到場視察 皺眉、表情凝重 11:382020/05/03 政治 李進勇盯場選務、陳時中缺席演練 藍議員批政治追殺韓國瑜 10:322020/05/04 政治 扭轉劣勢？他揭韓國瑜最新策略 10:432020/05/05 政治 罷免倒數 大小綠轟韓：讓高雄淪北韓 11:292020/05/06 政治 罷韓投票倒數 藍營這大咖卻消失了？ 11:062020/05/06 政治 政治熱門新聞 1萬元紓困開跑！計算公式看這裡 符合條件就可申請 - 政治 高雄組「五月天」力抗罷韓？網友驚呼：穩了 - 政治 愛情摩天輪還有內幕？李四川曝真相...網聽完怒了！ - 政治 罷韓投票倒數 藍營這大咖卻消失了？ - 政治 藍營罷韓「民調」 結果出乎意料 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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