福特六和汽車6日上市進口運動皮卡Ranger的入門車型－職人型、全能型車款，以充沛動力、四輪驅動、全套主被動安全科技配備、多元運用空間為訴求，並向下延伸至百萬元價格帶級距，主打台灣職人與專業工作者的新型用車需求。

福特六和表示，Ranger職人型定價104.8萬，結合政府舊換新補助後最低99.8萬元即可入手；Ranger全能型售價119.8萬元。兩砍車首批到港120輛，5月上市期間推出低頭款5萬元入主，再享首三期免付優惠。

(工商 )