福特六和上市運動皮卡Ranger新車 搶攻入門與商用市場 15:572020/05/06 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 福特六和汽車6日上市進口運動皮卡Ranger的入門車型－職人型、全能型車款，以充沛動力、四輪驅動、全套主被動安全科技配備、多元運用空間為訴求，並向下延伸至百萬元價格帶級距，主打台灣職人與專業工作者的新型用車需求。 福特六和表示，Ranger職人型定價104.8萬，結合政府舊換新補助後最低99.8萬元即可入手；Ranger全能型售價119.8萬元。兩砍車首批到港120輛，5月上市期間推出低頭款5萬元入主，再享首三期免付優惠。 (工商 ) #Ranger #職人 #全能型 #福特六和 #入門 也許您會感興趣 推薦閱讀 中職開打美媒採訪王建民 直言大聯盟無法複製 12:202020/05/03 體育 中職擬開放250名觀眾進場 04:102020/05/04 運動天地 中職》朱育賢太威 外媒也瘋狂 17:182020/05/04 體育 G10市集 母親節教你免費手作乾燥花 19:222020/05/04 生活 中職球迷大驚喜 本周五開放千人進場 13:472020/05/05 體育 韓職開打 美職MVP幫宣 16:092020/05/05 體育 外媒實力評比 中職落後日韓 17:432020/05/05 體育 又創全球第一 千萬別鬆懈 04:102020/05/06 運動天地 韓職開打 大動作搏版面 04:102020/05/06 運動天地 福特重新調整Ranger車型 推職人、全能、運動3款新車 12:542020/05/06 生活 財經熱門新聞 押這種股票死最慘！99％散戶敗在… - 財經 恐怖！負油價坑死散戶…竟有人3分鐘削600億 - 財經 新iPhone SE全球熱賣！庫克曝2種人在買 - 財經 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 萬點還能「存股」？不敗教主3字忠告救一票散戶 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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