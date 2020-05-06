中美兩國近期就新冠肺炎疫情針鋒相對，美國總統川普更揚言要對中國加徵新一輪關稅。不過，外電引述美國貿易代表署（USTR）報導，美國正考慮將對中國關稅中部分產品的豁免措施，延長最多12個月。

值得注意，雖然川普表示，將對中國尋求關稅上的懲罰，但多位華府高級官員近期表示，如果中國遵守年初的貿易承諾，他們將不會以關稅施壓。美國副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）曾表示，「美國不打算在這個問題上採取懲罰性措施」。

博明稱，事實上川普將繼續堅持他今年1月與中國簽署的第一階段貿易協議，並將「高度密切關注，以確保中國遵守自己的承諾」。美國財長穆努欽（Steven Mnuchin）也曾表示，「我有充分的理由預計中國將遵守協議」。

他表示，若中國不履行協議將「在國際關係和全球經濟中造成非常重大的後果，會影響人們如何與他們做生意」；暗示中方若遵守承諾實施於首階段貿易協議，美方不會加碼制裁中國。

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