行政院擴大紓困方案6日開放申請，台南市37個行政區統計到中午12點，5100人諮詢、4004人領表，受理件數僅822件，實際不到1成，而且，申請也出現明顯的「城鄉差距」，受理件數最多前3名為南區200件、中西區150件、永康區95件，鹽水、西港、將軍、北門、山上、龍崎等6區掛零。

台南市政府統計，擴大紓困上路首日，多個區公所都反映人潮陸續湧入，仁德區公所一早8點不到就有民眾在排隊，截至11點湧進300多人，但多數人未將資料準備齊全，鎩羽而歸，不少民眾為此連跑好幾趟公所，只為能順利申請到紓困1萬元。

截至中午為止，電話諮詢、領表人數一直持續，但各公所狀況不一，「最熱烈」的當屬南區，諮詢1000人、領表也高達850人，永康區諮詢也有715人、領表635人，比較特別的是，中西區諮詢僅150人、領表僅160人，但實際受理件數就有150件，相較於其他行政區諮詢、領表者眾，但實際能受理偏少情形來看，顯示中西區民眾都是有備而來。

(中時 )