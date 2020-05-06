「口罩舒適帶」可依個人頭型尺寸調整、修剪，讓員警執勤時更能免除長時間配戴口罩的不舒服感。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

因應新冠肺炎疫情期間，戴口罩已成人們日常，但長期佩戴下口罩繩造成耳朵疼痛；有民間業者主動捐贈300個「口罩舒適帶」，給台中市警局交通大隊交警使用，讓員警久戴口罩執勤不會不舒服，全力維護治安與交通。

犁記糕餅店老闆「大餅哥」張仕宗與科技公司楊姓老闆，將300個「口罩舒適帶」交給第一線的交警，在防疫期間執勤時，多添了一層貼心保障，且同仁長時間戴口罩下來，耳後都非常的不舒服，使用「口罩舒適帶」可以帶一整天耳朵也不會不舒服，「大餅哥」更期盼能拋磚引玉，讓各界更重視員警執勤安全。

台中市交通大隊長林沐弘表示，「大餅哥」平時熱心公益，且因年輕時曾短暫擔任警職因而對警察有特別情感，長期支持警政工作，與基層員警都建立良善關係；楊姓科技業老闆說，自已每日配戴口罩造成耳朵壓迫及疼痛，因此研發「口罩舒適帶」，改善員警長時間戴口罩對耳朵的壓迫及疼痛，可水洗重複使用。

交通大隊員警說，「口罩舒適帶」可依個人頭型尺寸調整、修剪，讓員警執勤時更能免除長時間配戴口罩的不舒服感，也將這份心意轉換為精進專業知能與提升服務品質的原動力，持續落實維護治安。

(中時 )