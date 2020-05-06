隨著北韓最高領導人金正恩出席順天磷肥廠竣工儀式，相關關於他已陷入病危、植物人、甚至已腦死等傳聞也一掃而空，繼續主掌北韓軍政大權。不過在先前謠言滿天飛前，金正恩的妹妹金與正一度被外傳為最可能的接班人，而有專家注意到，就在金正恩出席剪綵儀式時，金與正破例與他一同坐在主席台排第3位，「確定她是金正恩政權實際上的二把手」。

據韓媒《朝鮮日報》報導，由於先前曾多次替哥哥擬定對外發言，讓在金正恩神隱的20多日以來，現任朝鮮勞動黨中央委員第一副部長的金與正一直備受矚目，一旦金正恩「不能視事」，她是否可能成為金氏政權接班人。雖然金正恩已於1日公開亮相，但同場出席的金與正，與金正恩的互動仍成為媒體關注焦點。

報導指出，金與正除了交給金正恩竣工紀念剪綵用的剪刀之外，當天更破例與金正恩一起坐在主席台上；雖然先前金與正偶爾在如音樂會等室內活動時會坐在主席台上，但在竣工儀式等金正恩外部視察時，很少坐在主席台上。韓國統一研究院高級研究委員趙漢凡表示，除了金正恩外，參加竣工儀式的6名幹部中，金與正排第5位，但在主席台上排第3位，「這確認了金與正是金正恩政權實際的二把手」。

此外，朝鮮中央電視台也拍到了傳聞為金正恩的前女友、勞動黨副部長玄松月在金正恩上臺時，主動替他拉椅子，但金正恩的夫人李雪主沒有現身。

(中時電子報)