中央紓困球難接？侯友宜：做好自己本分 16:272020/05/06 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央紓困難接？侯友宜：做好自己本分。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央擴大紓困計畫，引發地方兵荒馬亂，台北市長柯文哲說自己是辛苦捕手辛苦接球；桃園市長鄭文燦說他是千手觀音，都可以接下來，新北市長侯友宜下午被問到此事時指出，做好自己的角色跟定位、善盡自己的職守、好好做事，才是他最重要的本分。 侯友宜說，面對任何問題，他在第一線工作了這麼多年，尤其像很多要作戰的模式，也打了幾十年，面對所有困境，他都會與團隊大家攜手合作、好好做，把市民的健康當成永遠要盡的責任，永遠的守護。 (中時 ) #自己 #侯友宜 #北市長 #市長 #本分 也許您會感興趣 推薦閱讀 勞動節訪新住民 侯友宜獻祝福 04:102020/05/02 地方新聞 視察金瓜石人流管制 侯友宜：車流量均在掌控 10:412020/05/02 生活 新北推人潮儀錶板避免群聚 侯友宜：光靠1968沒有辦法 16:002020/05/02 生活 侯友宜會選2024？網友肯定他的「核心價值」 10:482020/05/03 政治 侯友宜視察圖書館 緊盯開放前準備工作 16:062020/05/03 生活 侯友宜認嫌犯應延長強制就醫 04:102020/05/04 社會新聞 新北市解封首日 侯友宜視察土城國民運動中心 11:232020/05/04 政治 綠狂轟王鴻薇登央視 侯友宜：以防疫最優先 13:482020/05/05 政治 中央擴大紓困地方霧煞煞 侯友宜：政府威信打折扣 15:262020/05/05 政治 李艷秋：侯友宜會是紐約州長古莫嗎？ 19:382020/05/05 政治 生活熱門新聞 明鋒面掠過 氣象專家曝這天起全台迎大雨 - 生活 才過8年 金正恩2012活動照曝光！鄉民驚呆：也太帥 - 生活 梅雨季來了！吳德榮：第一道梅雨鋒面這天報到 - 生活 9億樂透一人獨得 宅神洩劇本網驚：太準了 - 生活 梅雨母親節到！全台降溫雨3天 吳德榮：慎防劇烈天氣 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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