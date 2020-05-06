中央擴大紓困計畫，引發地方兵荒馬亂，台北市長柯文哲說自己是辛苦捕手辛苦接球；桃園市長鄭文燦說他是千手觀音，都可以接下來，新北市長侯友宜下午被問到此事時指出，做好自己的角色跟定位、善盡自己的職守、好好做事，才是他最重要的本分。

侯友宜說，面對任何問題，他在第一線工作了這麼多年，尤其像很多要作戰的模式，也打了幾十年，面對所有困境，他都會與團隊大家攜手合作、好好做，把市民的健康當成永遠要盡的責任，永遠的守護。

(中時 )