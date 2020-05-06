屏東縣長潘孟安（右）與知名旅遊體驗預訂平台KLOOK簽訂合作意向書，推升屏東觀光2.0，開創新的銷售通路。（林和生攝）

協助屏東觀光邁向2.0，屏東縣與知名旅遊體驗預訂平台KLOOK簽訂合作意向書。（林和生攝）

受到新冠肺炎疫情影響，觀光旅宿業首當其衝，為替產業找尋活路，屏東縣政府超前部署，6日與知名旅遊體驗預訂平台KLOOK簽訂合作意向書，不僅推動屏東觀光產業數位轉型，更開發統整新的觀光亮點，盼在疫情趨緩之際，為地方注入新活力。

提供全球超過400個目的地、逾10萬個當地行程與旅遊服務預訂的KLOOK台灣資深市場行銷總監林耀民表示，屏東是台灣重要觀光大縣，其中墾丁及小琉球更是國際知名旅遊景點，除是國旅首選，更廣受香港和日韓旅客歡迎。

近來他發現，民眾旅遊習性改變，偏好小眾及沉浸式玩法，同時也深受社群美照影響消費，屏東正好符合特性；為此已特別為國境之南包裝超過50個套裝遊程，包括台灣之光的咖啡豆和巧克力美味體驗、陸海空私房景點的3Ｄ創新玩法、文青網紅的在地文創體驗及街邊小吃隱藏美食等4大方向，未來會陸續上架。

屏東縣長潘孟安強調，振興觀光產業與防疫應該同步進行、共創雙贏，為推動屏東觀光2.0，將協助在地業者上架產品至KLOOK，開創新的銷售通路，

潘孟安指出，屏東擁有豐富多元的歷史底蘊、自然美景與在地美食，趁著疫情期間整合地方資源，並積極進行優化，雖然無法預期低谷何時會過去，但危機就是轉機，縣府超前規畫後疫情時期，開發並統整新的觀光亮點，判待解封之時，重新吸引消費者及旅客的目光。

面對嚴峻疫情，潘孟安直言，現仍密切觀察且不敢大意，不過能做的是協助業者數位化營運流程，升級防疫行動，待有天能安心出遊，相信屏東會是民眾旅遊首選，他豪氣地說，「如果旅遊少了屏東，就不算旅遊」。

(中時 )