勞動部新發布「產業類新引進移工申請入境居家檢疫計畫書」，說明移工入境居家檢疫地點審查重點，台中市湧入上百件申請案，初步審視，高達8成案件有誤用申請版本、未詳實填載明確房號或特定位置、同一居家檢疫地點重複申報、居家檢疫地點設備或動線不符規定等情形，陸續通知雇主及受委任舉辦私立就業服務機構補正。

因應新冠肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心宣布，雇主欲引進外國移工，須先將居家檢疫地點報請地方政府查核通過後，才可辦理移工入國簽證。對此，台中市府勞工局針對「產業類新引進移工申請入境居家檢疫計畫書」從嚴審查，呼籲雇主配合防疫措施，維護市民及移工健康。

勞動部發布的「產業類新引進移工申請入境居家檢疫計畫書鎮」，說明移工入境居家檢疫地點審查重點，督促雇主落實檢疫應遵守事項，若任一事項不符合，即不得申請引進移工。

勞工局長吳威志表示，對於雇主或私立就業服務機構所提報的居家檢疫地點，為落實防疫，勞工局嚴格逐案審查，確保當地居民及移工權益，提醒雇主送件前，檢視提報資料是否正確，確認所通報的檢疫地點未有人員尚進行居家檢疫，以免檢查人員無法入內實施查核。

若雇主及受委任的私立就業服務機構，居家檢疫計畫書所填寫的資料及檢附文件有虛偽不實情事，將處雇主30萬元以上、150萬元以下罰鍰，勞動部也將廢止雇主聘僱移工名額；仲介除處30萬以上、150萬元以下罰鍰，勞動部也將處1年以下停業處分，籲勿以身試法。

(中時 )