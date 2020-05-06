三星電子副會長李在鎔6日就其繼承經營權被指存在違法行為和無工會經營方針等問題發表道歉聲明稱，公司在發展過程中未能堅守法律和道德底線而辜負國民期待，就此向全體國民道歉。

據韓聯社報導，李在鎔稱一切都是他的錯，並承諾今後不會再因接班問題引發爭議，也不會把公司的經營權交由其子女繼承。就公司的無工會經營方針，李在鎔表示，對此深感責任重大並向因此受到傷害的所有人表示誠摯的歉意。

三星守法監視委員會3月11日建議三星集團掌門人李在鎔就其繼承經營權引發眾多爭議反省道歉，並要求他親口宣佈廢除無工會經營方針。

李在鎔現年52歲，父親是韓國首富、三星集團第二代掌門人李健熙。李在鎔2012年被任命為三星電子副會長。2014年，其父親李健熙突發心肌梗塞入院治療，此後一直昏迷至今。作為唯一的男性繼承者，李在鎔正式成為三星集團的實際控制人。2016年，李在鎔捲入韓國時任總統朴槿惠「親信干政」事件而陷入困境，並被判刑。

(中時電子報)