相當重視與青年學子的互動及經驗交流的悠遊卡公司，今年將持續辦理「暑期菁英實習計畫」，預計招募8名有想法、有創意的大學在學學生，到悠遊卡公司來一展身手。

悠遊卡是台灣電子票證產業龍頭，目前流通卡數超過8,000萬張，年交易金額超過新台幣650億元，除了生活必需的交通剛性需求外，在小額消費通路耕耘也深入庶民生活；今年更正式跨入時下正夯的「電子支付」市場，推出「悠遊付」，「一卡+一付」的完整行動支付平台提供更多可能性。

悠遊卡公司表示，只要有熱誠、具積極主動的學習態度者，皆能報名參加悠遊卡暑期菁英實習計畫，5月6日起至5月20日止報名，報名者需錄製2分鐘內的自我介紹影片及履歷資料等相關報名表，預計招募8名，屆時將分配至整合行銷、商品、電子支付等部門，進行2個月的實習。

悠遊卡暑期菁英實習計畫甄選對象包括國內公、私立大學大學部在學學生(升大二至大四)，不限科系，經書面審查及面試通過後任用，實習期間自7月1日起至8月31日止，任用期間享有勞保、健保與勞退，待遇4萬8,000元，顧及區域平衡，為了讓中南部學生不致於因為住宿問題而失去實習的機會，也將針對非北部學生將提供住宿部分補貼。

悠遊卡公司表示，近年來國內重要企業都相當重視的實習活動，不但藉此讓學生可以提早認識企業環境及運作，做為進入職場前的準備，更可以藉年輕學生的思維及觀察為企業注入不同觀點，加強企業和年輕世代的連結，提升企業前瞻的視野。2020年暑期菁英實習詳細辦法，可在悠遊卡公司官網「最新動態」中的「重要公告」中進一步查詢。

(科技)