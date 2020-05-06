友訊(2332)經營權之爭堪稱近期台灣最夯的「網通霹靂火」，近期公司派頻頻出招，逼的主打改革、回歸專業的市場派見招拆招，走上法律途徑恐已成定局，只是這齣經營權之爭，早已不是突發事件，友訊「冰凍三尺、非一日之寒」，在創辦人高次軒辭世後，內部經營、公司理念的分歧早已經悄悄發酵，由低迷的營運成績、高頻率的高層換血，就可嗅到氣氛並不尋常，而這次會讓一切浮出檯面，壓垮駱駝最後一根稻草的就是，獨立董事公告，將在6月1日召集臨時股東會，撤換現任董事長胡雪!

友訊經營權之爭延燒，昨(6)日友訊董事會，除解除李中旺副董事長、董事職位，兩位獨董馮忠鵬、鍾祥鳳也遭解任，遭解任的原因為獲取不當報酬，兩位獨立董事今公開呼籲，盼望友訊公司派可「懸崖勒馬」，不要再出「奧步」，若有任何指控，請拿出「一槍斃命」的證據!

友訊經營權風暴雪球越滾越大，由於友訊、明泰交叉持股、加上佳世達為友訊大股東，故上週一把火更是燒到明泰，董事長位置閃電遭拔除，佳世達(2352)也在上周宣布將在公開市場溢價收購明泰股票，也使得以已故創辦人高次軒遺孀為主的胡雪，和主張改革的市場派雙方持續過招，主張改革的市場派，包括馮忠鵬、鍾祥鳳以及李中旺，近來頻頻遭到公司派突襲，雙方也都訴諸法路途徑，捍衛自身利益、名譽。

馮忠鵬以及鍾祥鳳遭友訊重訊指出，獲取不當報酬，故遭拔除獨立董事職位，今(6)日亮出扣繳憑單自清，大聲駁斥，「自己是讀書人、怎要如此對他下毒手」，談到這一連串始料未及的風暴，他表示，會召開6月1日臨時股東會的初衷就是希望友訊回歸正軌，友訊長時間公司無高層可以制衡，站在獨董立場，當然會擔心影響到公司，故提出改進，但數次的溝通，都得不到善意的回應，所以不得不出此下策，獨立董事必須為股東利益著想，當初真的是不得不的決定，必須保護友訊的股東、品牌，6月1日希望胡雪董事長可以自動解職，如果不成才會將其解職。

馮忠鵬說到，友訊現在已經呈現「失去剎車皮」的狀態，沒有任何制衡力量，破壞市場秩序，違反公司治理、違反交易法，他說到，自己一直以來都很尊重老高(已故創辦人高次軒)、「友訊是大家的，不可以因為一人的私心，影響股東權益」，這次遭到指控獲取不當利益，對自身真得是名譽的損害。

另一位獨董鍾祥鳳也說到，友訊真的是台灣網通業的榮耀，過去兩年，用盡一切力量想讓友訊重返榮耀，他感慨說到，「自己和已故創辦人高次軒交情非常深，對於現在的高大嫂(即胡雪)非常尊敬，但昨天的重訊真的對於人格真的是很大的指控，故下定決心，一定要找回公道」!

友訊經營權之爭起源於於友訊獨立董事鍾祥鳳、馮忠鵬就是提出將在6月1日召開臨時股東會，主張解除董事高聚投資的董事職務，即友訊創辦人高次軒遺孀胡雪，也因此，昨日友訊董事會胡雪也從高聚投資轉為前勁投資的法人代表，藉此反制。

友訊經營權之爭或許可以說是「冰凍三尺、非一日之寒」，2008年創辦任高次軒驟逝後，友訊營運成績節節敗退，高層的動盪更是比業績更將搶鏡，在高次軒過世後的12年，友訊一共換了7位董事長，而這次跳出來喊出改革的馮忠鵬、鍾祥鳳，或者是李中旺，其實都是高次軒當年在網通打天下的夥伴，在其驟逝後，李中旺也曾在高次軒辭世後扛下友訊董事長一職，但內部經營理念似乎長久以來未獲共識，就連一度請出宣明智出馬救火，任董事長一職，也難挽友訊頹勢，雖說網通產業市場競爭經激烈，但內部的經營權和專業之間的孰重孰輕、進退拿捏，或是才是友訊現在最難解的結。

(時報資訊)