導電漿料廠—勤凱科技(4760)4月合併營收為1.01億元，月增17.95%，年成長132.16%，連續第5個月創下單月歷史新高；勤凱今年除原有客戶，又新增大陸及東南亞新客戶，以及因國外疫情而轉單的效應下，三箭齊發帶動公司的成長動能，勤凱目前產能已經滿載，在被動元件市場供需吃緊、新產品太陽能背銀導電漿訂單穩定增加下，公司營運成長可期。

在被動元件市場需求持續暢旺之下，勤凱科技4月合併營收為1.01億元，月增17.95%，年成長132.16%，首度突破億元關卡，為連續第5個月創下單月歷史新高，累計1到4月合併營收3.5億元，較去年同期成長86.17%。

5G時代來臨，物聯網技術躍進，電動車、AI、5G手機對被動元件的需求量大增，新增的需求拉高全球被動元件市場規模，勤凱在原有客戶訂單的增加之外，今年又新增大陸及東南亞新客戶，以及因國外疫情而轉單的效應下，三箭齊發帶動公司的成長動能。

勤凱第1季合併營收為2.49億元，年成長72.3%，創下單季歷史新高，由於產品組合改變，單季合併毛利率20.8%，在費用沒有增加太多之下，單季營業利益為2843萬元，年增幅度達161.05%，遠高於營收成長幅度，營業利益率11.41%，較去年同期增加3.88個百分點，稅後盈餘為2642萬元，創下單季歷史新高，較去年同期成長170.04%，每股盈餘為0.96元。

勤凱表示，公司產品的客製化程度高，採訂單生產，目前產能已經滿載，以加班生產因應，並準備加開第二班生產，產能將再大幅提升，除了被動元件市場供需吃緊的情況，新產品太陽能背銀導電漿訂單也穩定增加，公司營收成長可期。

(時報資訊)