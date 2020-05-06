日系豪華車品牌Lexus，台灣總代理和泰汽車自1997年起，引進LS400與GS300等車型後，陸續導入ES、CT、LC、LM等經典車款，亦不斷推出符合市場需求的RX、NX、UX休旅車，三款車以累積銷售近10萬輛的佳績，成為台灣豪華休旅車領導品牌，更帶領Lexus全車系在台累積銷售超越20萬輛。

為慶祝達成20萬輛里程碑，和泰汽車宣布，即日起推出Lexus全車系高額零利率（不含LM 300h）購車優惠，其中豪華休旅車霸主RX更提供高達180萬元60期零利率優惠，熱賣的UX及NX等車款也提供100萬至120萬元不同金額及期數的零利率專案。

此外，為回饋車主的支持，和泰汽車也宣布，車主6月底前回Lexus服務廠，即可享有四大超值優惠，包含回廠實施定期保養套餐（含原廠機油）獲得的紅利點數，可享「點數兩倍送」，並可抽限量10組「RIMOWA行李箱」。

(工商 )