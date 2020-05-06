賀軍翔、邵雨薇《天巡者》古裝造型亮相。（三立提供）

邵雨薇《天巡者》古裝造型飄仙氣。（三立提供）

賀軍翔、邵雨薇《天巡者》古裝造型亮相。（三立提供）

賀軍翔《天巡者》古裝造型亮相。（三立提供）

台視、三立新備檔週日偶像劇《天巡者》今(6日)首次曝光男女主角賀軍翔、邵雨薇劇中古裝造型，第一次合作的兩人首度一起受訪，互指對方「幼稚」，兩個幼稚鬼就是靠幼稚對話拉近距離。賀軍翔爆邵雨薇笑點低，經常笑場。邵雨薇說，賀軍翔也算台灣偶像劇鼻祖，她「小時候」看過他主演的《惡魔在身邊》、《鬥牛要不要》，以為他年紀應該滿大的，結果才30多。

被問有沒有像羅志祥有「第二支手機」？已婚生女的賀軍翔說：「我只有一支手機。我們不太會去看彼此手機！」不過他和老婆都知道對方手機密碼，因為很好記，而且不只老婆，弟弟妹妹也都知道我的密碼，電腦常常需要弟弟幫忙，所以他都會知道我習慣用的密碼」。邵雨薇則說，沒必要不會看另一半手機，除了有被拜託幫忙看一下，或突然有簡訊進來才會幫忙看。

該劇為奇幻神仙劇上演鍾馗與孟婆的千年宿命之戀，原來兩人前世還是凡人時就曾有一段故事，卻因種種原因無法有情人終成眷屬。兩人大熱天穿古裝猛冒汗，被誇古裝造型飄仙氣的邵雨薇說，其實他們穿時裝拍戲更熱，因為劇中還在穿冬衣，而且是高領毛衣。

6年沒拍台劇的賀軍翔說，之前曾與邵雨薇經紀公司老闆柯宜勤合作過兩次，所以也曾與邵雨薇同桌吃過飯，「以前像小妹妹，現在變成熟了，有女主范兒了！」他也覺得她身形瘦、蠻適合古裝扮相，「適合像林黛玉那種角色！」至於自己的古裝扮相，他則只給60分，因為戴頭套最好訂做才會符合頭型，但在台灣只能租借，不過因為古裝戲並不多，所以也還OK。

是否有想讓3歲多的女兒美寶客串或拍廣告當童星？他說目前沒想過這問題，希望好好呵護她、不要讓她太早接觸複雜的世界，「怕她不受控，叫她演戲有點難，因為她看到人群會怕生」。不過他透露女兒表演慾很強，在家很常跳歌唱歌，還常會自己演打電話橋段。

拍攝期正逢疫情爆發，他坦言這是開拍至今最痛苦的事，因為演員不能戴口罩，工作人員有些有戴、有些沒戴，邵雨薇爆料他還自備額溫槍，到最後都變成量自己，連她喝水不小心嗆到，他也會嚇得彈超遠，她覺得手有點癢，他也會懷疑這是否是新冠肺癌的症狀之一。

(中時 )