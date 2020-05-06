印度暴發南韓「N號房」聊天室性剝削事件翻版！一群印度少年成立類似「秘密群組」，還在疫情封城期間狂分享女同學照片，評論她們的顏值、身材，甚至還出現想要性侵她們的玩笑話。聊天室內容被截圖曝光，引起印度輿論界震驚，而當地婦女團體已向警方報案，目前有1名成員已遭到拘留調查。

根據《Mumbai Mirror》、《The Indian Express》和《Al Jazeera》等多家媒體報導，印度德里一群青少年在IG上建立名為「博依斯更衣室」（Bois Locker Room）的聊天室，他們在聊天室中大量分享女同學的照片，並對她們品頭論足，甚至大開低級玩笑，還以嘻笑口吻，說想要性侵她們。

這群青少年在群裡的對話記錄，意外被人截圖給其他群外的朋友，整起事件才曝光，群內對話記錄已經在推特被瘋傳，引發各界抨擊，甚至有衛道人士痛批，原來印度的「性侵文化」是從小就養成的。

印度會被外界這樣抨擊不是沒有原因，由於當地性侵事件層出不窮，甚至登上國際媒體報導，印度官方事後也要求司法部增設1023間「快速通關特別法庭」（Fast track special court）來審理超過16萬宗審理不完的性侵案來平息國際間的輿論，不過，針對女性的性侵事件並未因此減少，如今又爆發「博依斯更衣室」事件，更是讓印度官方相當難堪。

聊天室不堪入目的對話內容，也引發德里婦女委員會（DCW）不滿，甚至向警方報案，要求調查。根據印度警方表示，目前已有1名成員被拘留調查，未來不排除會再拘留更多成員。

根據網路專家辛格（Shubham Singh）表示，這些在網路上流傳的聊天室截圖內容，似乎有經過編輯，可能必須花更多時間調查。另外，國際網路安全法律委員會主席達戈爾（Pawan Duggal）則認為，IG應該要負起部分責任，他同時指出，印度在封城期間，造訪色情網站和暗網的未成年人大幅增加，印度政府必須正視這各問題，才能防止類似事件發生。

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(中時電子報)