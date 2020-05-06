為提升掩埋場使用年限跟單位面積容量，彰濱工業區事業廢棄物資源回收處理廠日前向環保署提出環差審查。歷經5次專案小組審查，開發單位允諾降低掩埋事業廢棄物高度至8公尺後，今天順利通過環評會議。

開發單位表示，此次開發重點包括掩埋高度不超過8公尺，結構體由加勁式土堤變更為懸臂式擋土牆並將高度拉高至掩埋完成面高程至9.2公尺，並在未來興建的掩埋場底部2層不透中夾一層皂土布及復育的掩埋場頂部增設一層不透水布；因應未來的廢棄物暫存需求，新增廢棄貯存庫房。

會中，彰化縣環保聯盟總幹事施月英認為，中區事業廢棄物綜合處理中心是中區重要的事業單位，但至今卻仍未有即時監測，僅看到每一季的數據，而且也沒有做即時滲漏的監測，萬一不透水布破裂，恐怕會汙染地下水；海岸管理法也指出，海岸地區應避免新建廢棄物掩埋場，一旦通過後恐怕會違法。

開發單位回應，針對不透水布的監測方式，已提出可透過導電等方式監測，可以瞭解不透水布是否有破裂；目前也有設置CEMS監測系統，也有即時監測，日後會依環保法令即時公布相關數據。

環評大會決議，修正雙層不透水層的配置方式與「事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準」相符，廢棄物貯存庫房安全管理納入綜合環境管理計畫，以圖示呈現有效容易之計算方式後修正通過。

(中時 )