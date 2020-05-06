林森錢櫃失火釀成悲劇，台北市政府法務局5日召開會議，要求錢櫃公司預付罹難者家屬新台幣200萬元賠償金，併加發目前仍在加護病房的傷者10萬元慰問金，富邦產險公司也承諾將協力儘速賠償被害者及其家屬相關損失。

法務局表示，因錢櫃公司對成立信託專戶未有正面回應，5日再次邀集錢櫃公司及富邦產險到局召開第2次調查會議，而錢櫃公司表示，針對火災事故，公司有資力且絕對負責到底，暫無開立信託專戶的計畫。

法務局為保障受害者及其家屬權益，要求錢櫃研議預付部分賠償金予罹難者家屬，並提高重傷者的慰問金，錢櫃在會中承諾，為使罹難者家屬能安心治喪，將先預付200萬元賠償金，另針對目前仍在加護病房的傷者，再提供10萬元慰問金，以展現賠償誠意；富邦產險公司也在會中表示，將全力協助錢櫃公司，從寬、從速辦理後續理賠事宜。

法務局進一步表示，除錢櫃公司承諾預付賠償金及加發慰問金外，也要求應積極關懷所有受害者及其家屬，並定期向北市府回報各傷亡者關懷處理進度，法務局將在5月8日召開受害者及其家屬法律權益保障說明會，收集出席受害者及其家屬意願及訴求後，並安排調解會議，協助受害者向公司請求賠償。

受害者或其家屬若有任何法律疑義，於本市可撥打1999轉7812或1028；於外縣市者，則可撥打(02)27208889轉7812或1028，法務局將協助提供相關法律諮詢。

(中時 )