2012年1月6日，日本學校正值寒假期間，日本東京都卻驚傳2名台灣女留學生在宿舍遭割喉慘死的轟動命案！當年就讀「草苑日本語學校」的朱姓與林姓女留學生，當時被發現陳屍在東京都台東區的宿舍內，2人在頸部及身體部位都有30處左右的刀傷，刀刀奪命，死撞其慘的倒臥在血泊當中，這起命案震驚台日2國，警方事後趁著兇嫌張志揚去看日本偶像女團演唱會後，當場將他逮捕，但卻在送到警局門口時，張嫌突然面對媒體與警察持刀刺頸自戕身亡，讓全案至今留下一團謎團。

警方調查，死者是25歲的朱女與23歲的林女。她們2人合住在學校安排的「Plaire DEUXQ新御徒町」公寓二樓宿舍，距離地下鐵「新御徒町」車站僅二百公尺，離ＪＲ「御徒町」車站也僅約八百公尺。

日本警方在命案發生後，立即封鎖宿舍現場採證，果然發現嫌犯張志揚血跡。(中時資料庫)

2012年1月5日上午11時左右，日本警方接獲報案，指2名台灣留學生頸部被刺躺在血泊中。警方到場後，發現朱、林兩人的宿舍是六個榻榻米大，僅一個房的房間，房內擺了一張上下鋪的床。警方趕到場時，1人當場死亡，另1人心跳停止，送醫急救時不治身亡。兩人都穿著便服，準備出發去旅行的林女還穿著靴子倒在玄關，身旁還放著行李；朱女則倒在房內的床邊。

警方初步調查，林女在5日天約好2名男留學生一起去北海道旅行，男同學在約定的場所久等不到她，因而與校方聯絡。學校職員拿備用鑰匙進到室內，才赫然發現兩人遇害。

張志揚犯案後逃逸四天，日警方罕見發布全國緊急通緝專刊。(中時資料庫)

日本藏前警察署於案發後即刻將現場封鎖鑑識，經調查，趕到現場時玄關的門是上鎖的，現場並沒有找到凶器和鑰匙，屋內也沒有被搜過的凌亂痕跡。但過程中卻發現現場留有第三者血跡，經過比對，發現DNA與台灣留學生張志揚相符，但張志揚卻在案發後不知去向，於是日本警方開始發布通緝。

根據調查，張志揚友人透露，他要求跟林女交往，但林女從去年十二月起就對他愈來愈冷淡。林芷瀅日前也曾向友人訴苦說，最近被張志揚糾纏不清，不知該怎麼辦。

未料當權日本警方在追查張志揚下落時，張志揚卻淡定逃亡，直到逃亡第4天在名古屋的日本偶像團體「ＳＫＥ」的專屬表演劇場被警方發現後遭到逮捕。

張志揚犯案後，竟然毫不在乎，反而逃到名古屋觀看喜愛的日本少女團體演唱會而遭到逮捕。(中時資料庫)

但戲劇性的是張志揚在移動的警車上只待了10餘分鐘，期間還向警方用表示，「他在逃亡路上曾去偷竊了」，「自己做了對不起林女和朱女的事，也對親戚朋友感到對不起。」但張志揚並沒有指名是哪家的親友。警方表示，由於在車上的時間很短，對話也很短。

未料當警車抵達警署，張志揚才被帶到在大門玄關附近，竟不知從何處拿出藏在身上的一把刀子，當著媒體與警察的面往自己的喉嚨處刺了一刀，嘴巴、鼻子等部位當場出血。警方立刻打一一九並由急救隊員將張志場送到名古屋市內的醫院急救後仍不治。讓整件命案竟然以離奇的悲劇收場，而留下一團迷霧。

(中時電子報)