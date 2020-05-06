監察委員8日將到台中市進行地方機關巡察，下午1時30分至3時整，於大里區公所第三辦公廳3樓會議室接受民眾陳情。

台中市研考會表示，欲向監察委員陳情的民眾，準備陳情資料一式3份，送至市府研考會為民服務組登記，至於陳訴書表格，請至台中市政府研究發展考核委員會網站「首頁-專區服務-表單下載區-監察委員巡察受理人民陳訴書格式下載」。

研考會提醒民眾注意，為配合防疫政策，陳情當天請佩戴口罩入場，配合量測體溫、實名登記，排隊入場時，保持社交安全距離。

(中時 )