監察委員到台中市巡察 8日接受民眾陳情 16:052020/05/06 中時 盧金足 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市府表示，監察委員8日下午1時30分至3時整，於大里區公所第三辦公廳3樓會議室接受民眾陳情。（盧金足攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 監察委員8日將到台中市進行地方機關巡察，下午1時30分至3時整，於大里區公所第三辦公廳3樓會議室接受民眾陳情。 台中市研考會表示，欲向監察委員陳情的民眾，準備陳情資料一式3份，送至市府研考會為民服務組登記，至於陳訴書表格，請至台中市政府研究發展考核委員會網站「首頁-專區服務-表單下載區-監察委員巡察受理人民陳訴書格式下載」。 研考會提醒民眾注意，為配合防疫政策，陳情當天請佩戴口罩入場，配合量測體溫、實名登記，排隊入場時，保持社交安全距離。 (中時 ) #陳情 #民眾 #監察委員 #台中市 #委員 也許您會感興趣 推薦閱讀 五一連假加強賣場視察 盧秀燕：疫情緩和但絕不能放鬆 10:282020/05/02 生活 台中獨步全球棒壘開打 獲WBSC報導 10:322020/05/02 體育 國民黨愛與關懷 台中市黨部慶祝109年母親節 16:102020/05/02 生活 台中市議長贈260公升酒精 支援清水分局防疫 13:172020/05/03 生活 市議員爭取公車延駛至草屯鎮 市府：積極協調增加班次 14:592020/05/03 生活 中市3萬輛機車仍未定檢 環保局：逾期最重可註銷車牌 17:032020/05/03 生活 台中市議會加裝隔板 議員促防疫兼顧議事運作 10:412020/05/04 生活 李榮鴻建議市府成立山海環線推動小組 積極向中央爭取經費 18:302020/05/05 生活 台中市議長贈警局志工消毒酒精 提升自我防疫能力 11:412020/05/06 政治 農產行銷不只拚外銷 台中市議員給建議 12:492020/05/06 生活 生活熱門新聞 明鋒面掠過 氣象專家曝這天起全台迎大雨 - 生活 才過8年 金正恩2012活動照曝光！鄉民驚呆：也太帥 - 生活 梅雨季來了！吳德榮：第一道梅雨鋒面這天報到 - 生活 9億樂透一人獨得 宅神洩劇本網驚：太準了 - 生活 嫩妹獨住摩鐵...服務生連3小時狂摳 黑暗原因曝光網笑翻 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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