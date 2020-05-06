5月百合花開，新港鄉板頭社區一處古厝前有整片的白色花海，吸引不少遊客前來賞花，今年84歲的屋主蘇蔡阿嬤說，之所以有這片花海，是因10多年前從哥哥的花盆挖了2棵百合種在在庭院內，後來漸漸蔓生成整片，因是亡兄所贈，至今仍悉心照料。
蘇蔡阿嬤的古厝就位於板頭村的鐵橋大壁畫附近的巷子內，蘇蔡阿嬤雖高齡84，但仍維持大清早下田的習慣，若空閒時看到遊客來賞百合也會熱情招呼，老厝庭院內的百合分為兩處，阿嬤說，10多年前哥哥從花盆挖了2棵百合送她，隨手種在庭院的角落，隔年開始蔓生，每年5月多時就可見行首挺立的鐵砲百合。
不少遊客前來賞花，也有攝影師特地來拍攝，張姓遊客直呼不可思議，想不到在民宅中也有如此美的花海，稱讚蘇蔡阿嬤照顧功夫了得。
蘇蔡阿嬤家所在的新港板頭社區板頭村是1990年代寺廟剪粘、交趾陶宗教產業的發源地，10多年前開始做社區營造，一群文史工作者將平凡無奇的農村，變身交阯陶及剪粘的藝術村，居民自家圍牆、門口都有交趾陶剪黏的裝飾，各具特色。
漫步在雲端的阿里山版主黃源明也在專頁上推薦阿嬤的百合花園，黃源明提醒，來訪的朋友要珍惜眼前所見的美好，別辜負了在地居民的熱情，另，現在天氣高溫紫外線強，也要注意防曬，避免曬傷。
(中時 )
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