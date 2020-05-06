美軍2架B-1B超音速「槍騎兵」戰略轟炸機於6日再度出現在台灣東北海域，這是4月以來美軍第16次、5月以來第3次派遣軍機在台周邊進行任務。

「飛機守望」（Aircraft Spots）6日下午發布航跡指出，美軍駐關島2架B-1B槍騎兵超音速戰略轟炸機（RAMSY01＆02）於6日自關島安德森空軍基地飛向東海，並飛掠台灣東北海域，美軍一架編號PARKA11的KC-135R空中加油機為2架B-1B進行了加油補給。

這是美軍B-1B轟炸機5月以來第二次出現在台灣東北海域。美軍4日下午才方派2架B-1B超音速戰略轟炸機執行任務，路徑同樣是從關島安德森空軍基地出發，前往中國東海執行任務，並掠過台灣東北方海域，也有一架KC-135R空中加油機進行空中加油。

我空軍參謀長鄭榮豐今早上在立法院應詢時表示，美軍的行動是動態兵力運作，有戰略意義在其中。至於美國電偵機在南海附近活動，事實上在海上及水下都有軍事行動，台灣空軍也定期派遣兵力巡邏，這是非常重要的空域。

(旺報 )