今年上半年因為新冠肺炎疫情，許多運動賽事暫緩，教育部長潘文忠今天表示，在做好防疫的前提下，下半年各項賽事將陸續登場，包括全國大專運動會、全國中等學校運動會及全國身心障礙運動會等都會補辦，各項賽事也會陸續讓觀眾進場觀賽。

教育部今天舉行視訊部務會報，在會前，潘文忠也透過視訊回答媒體的幾個提問。對於畢業典禮，他說，之前疫情指揮中心已提出公共集會指引，各學校可以在維持社交距離的的前提下，舉行畢業典禮。

7月16日以後高中以下師生是否可以出國？潘文忠說，國內疫情雖然已經趨緩，但國際疫情仍然險峻，暑假期間師生是否可以出國，要看全世界的疫情來進行評估，想出國的人要密切注意中央流行疫情指揮中心公布的訊息。

至於之前因為疫情而無法到台灣就學的境外生，潘文忠也說，已請各大學積極準備，檢視檢疫宿舍的量能是否充足，教育部也將視疫情發展，盡力協助境外生返台就學。

上半年不少運動賽事因為疫情而停賽，下半年則有望慢慢恢復正常。潘文忠說，已請體育署等單位開始準備，在做好防疫工作的前提下，讓重要的球賽、職棒或足球賽等陸續展開，並有條件的開放球迷到球場觀賽。

(中時 )