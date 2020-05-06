由新創團隊Maktar民傑資科原創設計、台灣製造的 Qubii備份豆腐，充電同時可自動備份手機的照片影片、聯絡人、社群照片等內容，上市以來全球累積銷售超過20萬個！今年推出2週年紀念版Qubii Duo雙用版，不僅可同時支援iOS與Android雙系統，還與超人氣卡娜赫拉的小動物聯名，變身超可愛的粉紅兔兔和萌萌P助，讓煩人的手機備份也可以變得超簡單、超療癒！

Qubii Duo雙用版與卡娜赫拉的小動物聯名商品，內含卡娜赫拉的小動物品牌授權的microSD記憶卡，共有64/128/256GB三種容量，三種容量皆有不同圖案設計，讓粉絲想要通通收藏！聯名款更搭配專屬的App，備份時還有可愛的卡娜赫拉的小動物圖案和動畫陪你一起備份，讓枯燥的備份時間瞬間變得充滿樂趣！

關於手機備份，你是否知道免費的雲端空間其實會壓縮照片畫質，就算手機鏡頭再好，照片備份時畫質被壓縮，就無法完整保存經典回憶，相當可惜！Qubii備份豆腐的特色之一就是能保留手機照片原始畫質，不需上網不占流量，充電同時就能快速自動備份到內建的記憶卡中，存滿了會自動通知換卡，等於可無限擴充備份空間！

Qubii Duo雙用版與卡娜赫拉的小動物聯名商品5月5日起即開始預購，早鳥下單再送限量卡娜赫拉的小動物收納包！成雙購買2個以上再享8%預購優惠！卡粉們快手刀下單去！

(科技)