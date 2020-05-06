全球晶圓代工龍頭台積電Q1營收達3,105.97億元、年增42％，營業利益率年增12.0個百分點，稅後淨利達1,169.87億元、年增90.6％，創下季度獲利歷史新高。不過，外傳第二大客戶華為旗下海思半導體轉單至大陸晶圓代工龍頭中芯國際14奈米，傳這款處理器就是麒麟(Kirin)系列處理器Kirin 710，將從台積電12奈米改由中芯14奈米。

新冠疫情衝擊之下，導致華為手機庫存飆高，華為啟動幾波砍單計畫，規模還從4G手機擴大至5G手機訂單，台積電訂單恐怕受到影響。此外，更傳出在川普政府打算緊縮華為禁令，華為海思對中芯國際下14奈米訂單，台積電總裁魏哲家表示，台積電在晶圓代工市場的各個製程技術都是領導者，不擔心中芯國際搶單問題，看好台積電在市場上與三星等競爭對手的優勢地位。

據香港電腦雜誌《e-zone》報導，Kirin 710 處理器原本使用台積電12奈米製程， 將改由中芯14奈米FinFET製程生產晶片，製程技術雖降級，但預期功耗與時脈幅影響幅度極低。華為在減少對台積電的依賴上分別為：批次降至14奈米製程，逐步減少對台積電的依賴性，最後達成穩定下單給中芯的訂單。

中芯在2018年宣布突破14奈米FinFET製程研發瓶頸，並在2019年打造大陸首顆FinFET製程晶片，中芯也在2019年在晶圓代工出貨量逐漸有起色，甚至追上台積電在南京 12 吋晶圓廠16 奈米製程。

至於中芯14奈米為何會短短1年多就受到大陸手機市占龍頭華為的青睞，這與中芯國際聯合首席執行長梁孟松有關。梁孟松原為台積電前研發處長，一度跳槽到三星電子幫助其完成發展14奈米製程，讓時任台積電董事長的張忠謀相當惋惜。梁孟松後來出任中芯CEO，僅10個月時間，中芯陷入3年發展困境的14奈米就獲得進展，並以14奈米FinFET製程、12奈米加強FinFET製程，以及第二代FinFET製程、N+1 技術，持續搶攻市場份額。

(中時電子報)