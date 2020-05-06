體育賽事停擺，選手們也多了一些時間透過社群網站和球迷互動，職業男網現任世界球王喬柯維奇 （Novak Djokovic）和俄羅斯退役女子名將莎拉波娃（Maria Sharapova）在Instagram開直播，兩位好友聊起天來百無禁忌，透露有趣的小故事，喬帥甚至爆料曾宿醉上場比賽。
在球迷眼中形象清新的喬帥，坦承一個發生在2011年台維斯盃比賽期間的糗事，當時他剛拿下生涯首座溫布頓錦標賽男單冠軍，短短休息一天就要加入台維斯盃塞爾維亞代表隊拼戰8強賽，而喬帥因為慶功喝太多，只能在宿醉的情況下現身球場。
「我在台維斯盃度過一個瘋狂的周末，我帶著宿醉看著隊友比賽，也明白以我的狀況應該沒機會上場，不過我還是在與瑞典的比賽中打了場男雙。」喬帥這麼說，「2011年是我第一次在溫網奪冠、成為世界第，可以說是美夢成真，很快就要從英國倫敦趕到瑞典參加台維斯盃，本來想說不要上場比較好，沒想到最後還是打了一場男雙，我在宿醉的情況下球都看不清楚了。」
當時喬帥和同胞齊莫尼奇（Nenad Zemonjic）搭擋、最後輸球，不過塞爾維亞還是打進到4強，最後飲恨阿根廷。
(中時 )
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