大樹倒塌於通霄鎮苗128線6.5公里處，警方利用鏈鋸切割，協助排除路障，不到1小時恢復交通順暢。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮烏眉里苗128線6.5公里處，日前有大樹橫倒於路面，用路人被卡在道路一籌莫展之際，烏眉派出所副所長李建國、警員杜嘉瑋趕赴現場，拿出鏈鋸切割大樹，並將木塊搬移至路旁，1小時內排除路障恢復交通，目擊民眾拍手叫好，感謝警方熱血相助。

上月30日下午2點35分，位於通霄鎮烏眉里苗128線6.5公里處路旁，有民眾發現大樹倒塌橫倒於路面，阻礙來往車輛通行導致車輛回堵，於是趕緊報警請求協助。

烏眉派出所副所長李建國表示，該倒塌樹木為榆樹、直徑約40公分，疑似被蟲蛀導致樹幹結構遭破壞，因無法支撐重量突然斷裂倒塌，橫在路面只剩單線通行，因苗128線為主要道路，往來車輛頻繁，不久現場就開始出現回堵車流。

警方到場後立即打開巡邏車警示燈，並於現場進行交通疏導，李建國趕緊拿出自備的鏈鋸，將倒塌路樹切割分解成木塊，與現場民眾合力將樹木移至路旁，不到1小時就排除狀況，交通恢復順暢。

現場民眾表示，前幾天就發現該路樹有傾斜情形，原本不以為意，沒想到會倒塌橫臥在道路上，所幸沒有壓傷來往的人車，也特別感謝警察幫忙。

(中時 )