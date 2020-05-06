陳姓男子與同夥等17人經營人文事業公司從事靈骨塔買賣，實則詐騙被害人不斷投入資金加碼，並以人頭「連環騙」，誘使被害人簽下鉅額賠償的契約，最後製造假車禍故意打破骨灰罐，導致被害人無法如期履約，之前投資金額瞬間求償無門，士林地檢署偵結，以27名受害者出面指控證據，估計不法所得3201萬餘元，依組織犯罪、詐欺等罪起訴陳等23人，並建請法院宣告強制工作。

30歲男子陳靖凱，找來同夥擔任人頭公司負責人，成立4間人文事業有限公司，2018年取得被害人資料，得知被害人手上有多個骨灰罐、靈骨塔塔位，佯稱有買家願意高價收購，但須加購塔位，或是骨灰罐內有裂縫，須加刻心經、內膽修飾，詐騙被害人加碼投入資金。

當被害人投入數10萬到百萬不等後，原以為能夠順利脫手，簽下「若因某方無法成交」將賠償數倍金額，被害人欣喜若狂，以為能順利賣出，陳就會找來擔任業務的同夥，假裝跌倒、車禍，不小心打破骨灰罐，導致雙方無法順利成交。

實則，買家、專案經理、連打破骨灰罐的業務都是「自己人」，買家根本不會向業務求償，破掉的骨灰罐也無法銷售，假買家也不會付錢，被害人加購的塔位、刻的心經通通血本無歸，落入他們的圈套，其中1名被害人將自己的「棺材本」373萬餘元全部賠進去。

被害人希望再尋找買家，但陳等人回應是「限時特賣」已經結束，找不到買家，被害人方知血本無歸，因而向警方報案，去年12月警方同步搜索帶回17名同夥，被害人等27人始知遭詐，檢察官日前偵結，起訴陳等同夥以及人頭，還有警方搜索時，陳的女友將陳的手機丟下樓，企圖煙滅證據，共計23人遭起訴。

(中時 )