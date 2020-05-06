64歲澎恰恰最近被爆因欠債疑輕生，但已被他本人否認，澄清是近年來為了拍電影虧了6、7千萬，今(6日)周刊報導，澎恰恰因財務危機四處借錢，借到最後不好意思用自己名字，甚至脫口而出：「是要幫汪建民借的」。

澎恰恰上月底突傳想不開，他第一時間回應是烏龍傳聞，隔天他鬆口承認，因借錢周轉遇到騙子，慘被捲了180萬，今年3月他就到警局報案，強調沒有輕生，「好朋友們請相信我的堅強」，徒弟許效舜則說澎恰恰從不跟他分享人生上的困難，也相信「他沒本錢輕生」。

對此事件，今《鏡周刊》有進一步說法，指出澎恰恰多年前遇到光碟事件後，財務就吃緊，重心轉往拍攝電影回本也不多，才因一時不慎借錢反被詐騙180萬「保證金」，知情人也說，澎恰恰私下大多用個人名義借錢，還曾拉出汪建民的名號，說：「是要幫鐵頭警官的啦！」但對此，澎恰恰跟汪建民暫無回應。

(中時電子報)