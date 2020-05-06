封測廠南茂（8150）受惠面板驅動IC及記憶體客戶訂單需求暢旺，2020年首季營運淡季逆強，稅後淨利7.12億元，季增34.48％、年增近2.68倍，每股盈餘（EPS）0.98元，優於去年第四季0.72元及同期0.27元，為近3年同期高點。

南茂2020年首季合併營收55.86億元，季增0.27％、年增25.21％，創5年新高。毛利率22.74％、營益率16.11％，分創近5年、近3年同期高點。配合業外虧損減少，稅後淨利7.12億元，季增34.48％、年增近2.68倍，每股盈餘（EPS）0.98元。

南茂2020年首季平均稼動率達79％，優於去年第四季76％及同期70％。其中，測試及封裝分別持穩77％、81％高檔，面板驅動IC提升至75％，優於去年第四季70％、低於去年同齊76％。凸塊（Bumping）亦達83％，優於去年第四季75％及同期79％。

觀察南茂首季各產品營收，面板驅動IC（DDIC）占30.4％、Flash占22％，DRAM/SRAM占20.1％、金凸塊占17％，混合訊號晶片10.5％。其中，記憶體產品營收季增2.9％、年增達41.9％，驅動IC及金凸塊營收季增1.3％、年增13.9％。

以產品應用比重來看，南茂首季智慧行動裝置占約36％、消費類約22％，電視約19％、運算約12％，車用和工業約11％。資本支出約11.38億元，其中LCD面板驅動IC約46％、測試約34％，凸塊約10％、封裝約9％。

(時報資訊)