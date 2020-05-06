永固-KY(5546)初次上市普通股股票承銷案，採競價拍賣部分今天完成競拍作業，總計辦理競價拍賣股數6,227仟股，公開申購股數為2,724仟股。參與投標投標單筆數計1,665筆，合格標單共1,564筆，最低得標價格為55.58元，最高得標價格為88.90元，得標加權平均價格為59.43元。

本次辦理公開申購價格為58.5元，5月8日至5月12日為公開申購期間，5月14日為公開抽籤日。

(時報資訊)