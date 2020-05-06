《證交所》永固公開申購價58.5元 16:142020/05/06 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 永固-KY(5546)初次上市普通股股票承銷案，採競價拍賣部分今天完成競拍作業，總計辦理競價拍賣股數6,227仟股，公開申購股數為2,724仟股。參與投標投標單筆數計1,665筆，合格標單共1,564筆，最低得標價格為55.58元，最高得標價格為88.90元，得標加權平均價格為59.43元。 本次辦理公開申購價格為58.5元，5月8日至5月12日為公開申購期間，5月14日為公開抽籤日。 (時報資訊) #公開申購 #競價拍賣 #辦理 #股數 #仟股 也許您會感興趣 推薦閱讀 苗栗縣原民中心辦理補助原民修繕住宅 11:222020/05/02 生活 台中「青創基地辦理活動獎勵」徵件起跑 最高獎勵10萬元 11:592020/05/03 生活 三竹競拍結果出爐！ 加權平均價60.09元 11:442020/05/04 財經 《證交所》三竹公開申購價 每股45元 11:592020/05/04 財經 因應疫後旅遊人潮 台東縣政府辦理全國觀光業者媒合 20:222020/05/04 生活 外交部停止辦理109年「國際青年大使交流計畫」 14:452020/05/05 政治 高雄銀行辦理齊心防疫暨小規模營業人紓困貸款方案 20:442020/05/05 財經 24小時線上辦理 華南銀行讓企業及勞工更「紓」心 21:002020/05/05 財經 張家銨要求舉辦共享運具論壇 交通局：將會研究辦理 00:092020/05/06 生活 永固-KY競拍最高價88.9元 承銷價58.5元 15:012020/05/06 財經 財經熱門新聞 押這種股票死最慘！99％散戶敗在… - 財經 恐怖！負油價坑死散戶…竟有人3分鐘削600億 - 財經 新iPhone SE全球熱賣！庫克曝2種人在買 - 財經 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 萬點還能「存股」？不敗教主3字忠告救一票散戶 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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