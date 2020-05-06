和泰車(2207)代理高級進口車品牌LEXUS去年在台創下逾2.2萬台的銷售紀錄，並以三款主力休旅車帶動LEXUS全車系在台累積銷售超越20萬台的里程碑。另外，裕日車(2227)代理高級進口車品牌也持續深耕台灣市場，爭取新車款來台。為搶攻高級進口車市場，此兩品牌本月均推優惠吸引買氣。

和泰汽車自1997年起，引進豪華轎車LS400與 GS300等車型後，除了導入ES、CT、LC、LM等經典車款，亦不斷推出符合市場需求的RX、NX、UX休旅車，三款車以累積銷售近10萬台的佳績，成為台灣休旅車領導品牌，更帶領LEXUS全車系在台已累積銷售超越20萬台。

和泰車代理的豪華車品牌凌志（LEXUS），2019年創下品牌銷售22,295台歷史新高，今年預估維持LEXUS 2.2萬台的銷售目標。即日起推出全車系零利率方案，其中針對休旅霸主RX提供高達180萬60期零利率優惠；另外，上市至今持續熱賣的UX及NX等車款，也提供100萬至120萬不同金額及期數之零利率專案。

裕日車代理INFINITI品牌持續深耕台灣市場，積極爭取導入品牌旗下全新跨界跑旅產品，並持續研發電動化車款，近年已公開展示三款電動概念車，宣告品牌邁向電能新紀元，並期待在2025年達成電動化車款佔比達品牌全球銷量50%的目標。

INFINITI本月限時推出全車系優惠購車專案，自即日起至2020年5月29日止，凡入主INFINITI全車系，即可享30萬元現金折價或最高100期分期貸款優惠。

(時報資訊)