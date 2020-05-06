羽絨衣代工大廠廣越(4438)今(6日)董事會通過109年第一季合併財務報表，首季EPS為-0.53元，年減1.33%，表現優於法人預期。

廣越首季合併營收18.46億元較去年同期減少4.70億元(20.29%)、營業毛利1.25億元較去年同期減少0.96億元(43.31%)、營業淨損1.44億元較去年同期增加0.84億元、稅前淨損0.87億元較去年同期增加0.43億元、稅後淨損0.62億元較去年同期增加0.2億元、淨損歸屬於本公司業主0.54億元，EPS為-0.53元。首季毛利率為6.79%，營益率為-7.82%。

廣越在疫情當前、且Q1營收下滑二成的情況下，獲利仍能維持和去年同期相當實屬難得。今年Q1新台幣升值造成兌換損失1481萬元，相對於去年Q1兌換利益977萬元。

展望2020年，法人表示，雖廣越今年營收可能下滑10%左右，但由於今年ASP調漲、且今年流行厚重羽絨長大衣之趨勢不變、再加上受惠產品組合優化毛利率可望提升、若Covid19武漢疫情可在近2個月內趨緩，全年獲利展望仍可望優於去年營運展望。

(時報資訊)