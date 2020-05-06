樹德科技大學邀請集作家、百萬粉絲團版主「冒牌生」到行銷管理系分享社群經營技巧與直播影片製作技巧。系主任楊晴安表示，疫情雖擾亂行政事務工作，但學生的學習不能等，尤其網路科技一路竄起，行銷方式瞬息萬變，盼學生不斷學習，與時俱進。
「冒牌生」傳授的社群行銷技巧，學界與實務界都給予大好評。他說，社群行銷比想像複雜，因為經營不是只有一種方法，要學會運用Facebook、Instagram、直播等多面向操作，策略型地為個人或協助組織，達成銷售、經營、推廣目的，甚至成為知名部落客、網紅。
行銷系學生眼中的行銷大師、曾經同時經營6個fb粉絲專頁的老師黃慶源說，他深受冒牌生的演講與著作影響，也嘉惠自己在行銷方式的與時俱進。
黃慶源目前是該校各系所粉絲頁人數最多的「樹科大行銷管理系粉絲頁」管理小編；同時也受委託經營有近萬人的專業機構的粉絲頁。他認為，社群經營對個人及企業永續經營相當重要，也是最實惠最即時的行銷媒介，唯有不斷學習相關技能，才能追得上一日千里的科技速度。
此外，國立高雄大學「IF-School高大創新學院」開設「溝通表達敘事力」一系列微學分課程，邀請網路名人張忘形、新銳小說家陳又津、廣告影視導演楊子逸、軟體工程師江明宗多位業師輪番上陣，傳授學生簡報溝通、文字採訪、手機影像拍攝剪輯、資料視覺化等實用技巧。
(中時 )
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