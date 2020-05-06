力達-KY(4552)公布4月營收，由於新型冠狀病毒肺炎疫情緩解，4月全面復工及出貨量逐步提升，單月營收2.86億元，月增28.7％，年減38.0％；今年前4月營收為8.5億元，年減51.2％，三大產品活塞機、螺桿機、渦旋機營收比重分別佔28.8％、54.8％及13.7％。

公司指出，新型冠狀病毒肺炎疫情至其他國家，部份海外銷售仍受到運輸控管，目前有緩步開放趨勢，靜待海外疫情緩解。此外，大陸製造業採購經理人指數(PMI)由3月的52.0降為50.8，顯示出隨著疫情在海外快速擴散，全球經濟出現萎縮，大陸製造業亦面臨許多以外銷出口為主的經貿挑戰，惟正加速提振內需等各項財政措施，各省份經銷商皆已全面復工，目前上下游缺料缺工影響亦已獲得改善。

在產業快速轉型結構下，今年將持續推動螺桿主機全面自製化，另外主攻E系列永磁變頻螺桿機及兩級壓縮變頻螺桿兩項新節能高效產品，提升獲利能力。

(時報資訊)