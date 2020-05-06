台東縣達仁鄉以種植紅藜聞名，其中有著紅藜先生美譽的吳正忠更是知名紅藜代言人，但從返回家鄉種植「穀界紅寶石」開始，就為了水源煩惱，10多年來不知道修了多少次，經詢問母親，更得知從古至今已經修水管修了40多年，讓他直呼這種厭煩只有住山上的人才知道，希望相關單位能夠幫幫忙。
紅藜先生吳正忠，排灣族人喚他「魯瓦」（Ljuwa），來自台東縣達仁鄉的排灣族青年，他在部落種植紅藜，用這小小作物復興部落，也憑藉著紅藜也漸漸打出名號，成為紅藜代言人，每年部落紅藜成熟時映出整片鮮豔紅色，吸引無數遊客前往朝聖。
但這1顆顆極具營養價值的紅藜，卻是在吳正忠每年接引山泉水灌溉下種植出來，吳正忠說，部落沒有水利設施，他10多年返鄉後就開始接水管，從3公里外的水源地接引山泉水灌溉紅藜田，辛苦不足為外人道。
吳正忠表示，經詢問母親從接水管至今已經40多年，每逢颱風下雨就會斷管無水可用，雖然已經修到很厭煩，但沒有水源又無法灌溉紅藜，只能持續的修下去，這種厭煩只有住山上的人才知道，希望相關單位能夠幫幫忙，讓部落的農民也有水利設施能灌溉。
如今又遭遇新冠肺炎，遊客大幅減少，吳正忠無奈的說，只能咬牙苦撐，積極開發各種紅藜產品，盼望透過網路加緊行銷，如同經過淬鍊的紅藜般結出甜美的果實，來度過這次疫情危機。
(中時 )
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