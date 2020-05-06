陸媒報導稱，富士康深圳廠區近期要求部分員工放假4個月，從5月開始放假到9月1日。對此，富士康在6日接受澎湃新聞訪問時稱，目前集團大陸各廠區運作正常，並無所謂大規模裁員及休假情況。

至於蘋果手機是否確實因疫情而銷量削減，進而導致富士康訂單減少？富士康表示：「不針對任何客戶及產品發表評論。」

據了解，富士康在大陸擁有近百萬員工及三十多個科技園區。3月30日，在國務院聯防聯控機制記者會上，工信部產業政策與法規司司長許科敏表示，目前，電子信息行業平均復崗率已達95％。其中，富士康27個主要廠區已復工81萬人，整體復工率93.7％。

另外，據美媒報導，蘋果有望在今年秋季推出不少於四種不同的iPhone 12機型，所有機型均具有全屏顯示和5G支持。跟蹤蘋果產業鏈的知名分析師郭明錤則發佈報告稱，全球疫情暴發后，蘋果決定啟動遠程認證與授權給更多在地員工來完成新款iPhone的開發，這一改變需要時間，因此新款iPhone的工程驗證測試推遲約1個月。

(工商 )