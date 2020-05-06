百貨業母親節促銷檔期進入倒數壓軸，台中大遠百為了衝刺業績，今（6）日攜手國際精品PIAGET（伯爵）、BELGARI（寶格麗）、 CHAUMET、CHOPARD（蕭邦），迎接貴客壓軸舉辦「ONLY FOR YOU」頂級精品時尚秀，由展演名模走進品牌櫃內、近距離展出總價逾1.9億元的頂級珠寶暨腕錶套件！

其中，PIAGET結合經典將黃鑽與白鑽交織打造SUNLIGHT ESCAPE 系列艷彩黃鑽頂級珠寶項鍊，訂價約6,600萬元，為全場最大亮點；而CHOPARD帶來台人最愛的祖母綠寶石和紅寶石作品，利用「顏色療法」調整身心靈，深受中部頂尖顧客喜愛成為收藏的首選；CHAUMET Josephine Aube Printaniere藍寶石冠冕，以4.16克拉的斯里蘭卡藍寶石為主石，標誌性的梨形切割寶石搭配簡潔優雅的線條，打造出如晨曦下燁燁生輝的清新朝露，吸引VIP貴賓入櫃鑑賞。

台中大遠百店長藍卓成表示，迎接即將來臨的母親節，精品時尚秀活動除了櫃內展演外，更打造ONLY FOR YOU時尚打卡區，貴賓消費滿額憑HAPPY GO卡可至打卡區兌換新鮮花束，包含玫瑰花、康乃馨等，除了可以讓顧客感受到精湛鑲嵌工藝外，也能跟著台中大遠百一起沉浸於浪漫、精緻的母親節氛圍中。

台中大遠百「寵愛媽咪」母親節檔期促銷進入最後一波，即日起至5/12月前全館百貨服飾累計滿5,000送500、國際精品單筆滿2萬送1,000、大家電區單筆1萬送1,000，持HG卡與全館單筆2,000元消費發票還可參加寵愛媽咪貼心獻禮活動抽「LUXGEN S3-3D安全經典版1556.CC汽車」1部、價值55萬9,000元。

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